Vente flash : cette TV Xiaomi QLED 4K chute à un prix jamais vu

Xiaomi a frappé fort avec cet écran de 75 pouces, soit une diagonale d'1m90 au coeur de votre salon. Grâce à ses bordures on ne peut plus fines, vous êtes totalement immergés dans l'image affichée et dans les films et séries qui y sont diffusées.

Pour obtenir la meilleure qualité possible, Xiaomi a fait appel à la technologie Quantum Dot, qui permet d'obtenir une luminosité accrue et localisée pour éviter les soucis d'un rétroéclairage uniforme sur les zones sombres, mais aussi et surtout une meilleure restitution des couleurs avec pas moins d'1,07 milliards de teintes et de variations affichables par la dalle.

Que vous regardiez des contenus standard ou HDR10 et HDR 10+ mais également Dolby Vision, vous obtenez un spectacle époustouflant, au plus près des intentions des cinéastes et proche de celui offert par un écran de cinéma. La dalle propose également une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour les contenus dynamiques.

Pour accéder à vos contenus en streaming plus simplement, Xiaomi vous propose Android TV, le système d'exploitation de Google qui propose la quasi majorité des services de SVOD disponibles. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, OCS ou myCanal, tous ces acteurs et bien d'autres sont disponibles depuis le Google Play Store accessible via la télécommande de votre téléviseur.