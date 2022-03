Offre Fnac : jusqu'à 200 euros remboursés pour l’achat d'un nouvel OPPO Find X5 Series 5G

Les modèles Find X5 et Find X5 Pro partagent de nombreuses caractéristiques. Par exemple on retrouve dans ces deux smartphones la puce MariSilicon X créée spécialement pour ces téléphones. Celle-ci est totalement dédiée au traitement de l'image, que ce soit la photo ou la vidéo.

Les deux smartphones sont dotés de trois capteurs photo à l'arrière : un grand angle et un ultra grand-angle de 50 MP accompagnés d'un téléobjectif de 13 MP. Côté selfies, vous êtes accompagnés par un capteur Sony IMX709 (RGBW) de 32 MP. Ce dernier fait entrer 60% de lumière en plus, ce qui offre des photos aux couleurs plus vives et naturelles.

Mais là où le modèle Find X5 Pro se démarque, c'est qu'il est doté d'un stabilisateur sur 5 axes afin d'éviter tout effet de tremblement sur les photos et les vidéos. Également, il est équipé d'une lentille en verre et non en plastique, ce qui permet de diminuer les aberrations chromatiques de 77% environ.