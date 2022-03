Disponible en précommande, le smartphone Realme GT2 est déjà moins cher

Si vous aviez le Realme GT2 dans le collimateur depuis son annonce, dirigez-vous tranquillement chez Fnac ou Darty pour vous le procurer 13% moins cher. En effet, quelques jours avant sa sortie les revendeurs baissent son prix à 479€ au lieu de 549€. Et pour un smartphone de cet acabit, ce n'est pas rien.

En effet, si son prix le classe dans les milieux de gamme, ses composants ont tout ce qu'il faut pour prétendre à la classe supérieure. Les versions proposées ici sont celles comportant 128 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Mais sachez qu'il existe les mêmes smartphones avec 256 Go de mémoire et 12 Go de RAM. Bien entendu, ils sont légèrement plus chers.