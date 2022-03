Excellent prix sur ce pack Xiaomi Redmi Note 10 + Mi Smart Band 5 chez Fnac

Commençons par parler du smartphone et de son écran de 6,5" qui peut être poussé à 90Hz pour le rafraîchissement d'image. Sous celui-ci se cache un processeur Mediatek Dimensity 700 grâce auquel vous allez pouvoir utiliser la 5G.

Sa batterie de 5000 mAh offre une journée et demi d'autonomie et est compatible charge rapide 33W. Ainsi vous n'aurez qu'à attendre une toute petite heure maximum pour avoir un smartphone à 100%. La mémoire interne est de 128 Go, soit la capacité maximum pour ce modèle. Mais vous pouvez l'étendre en utilisant une carte microSD. Pour les photos, il y a un triple capteur arrière de 48 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx et un capteur avant de 8 Mpx.

Le bracelet quant à lui offre une autonomie gigantesque de 15 jours. Il affiche vos notifications au poignet et permet de voir s'il est nécessaire de sortir votre smartphone ou non. Mais c'est côté activités physiques qu'il est vraiment intéressant car il mesure vos constantes vitales lors de différentes activités. Tout est reporté dans l'app qui va avec et vous pouvez ainsi suivre les résultats de vos entraînements.