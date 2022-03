Google Pixel 6 : le dernier smartphone Google à prix cassé chez Fnac et Darty

Une fois votre choix entre la Fnac et Darty opéré, vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de votre Pixel 6, ou même le retirer en magasin selon votre disponibilité et celle du produit. Il faut dire qu'il a de nombreuses cordes à son arc, à commencer par un bel écran AMOLED de 6,4 pouces profitant d'une définition de 2340 x 1080 pixels, d'un taux de rafraichissement de 90 Hz et d'une compatibilité HDR.

Plus encore, vous serez épaté par les performances du processeur Google Tensor, moulinant à 2,8 GHz et accompagné par 8 Go de RAM. Le Pixel 6 se révèle ainsi polyvalent et réactif, y compris pour les jeux. Livré sous Android 12, ce smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et double-SIM. Vous apprécierez également ses qualités en termes de photographie, avec deux capteurs arrières de 50 MP et 12 MP ainsi qu'un capteur avant de 8 MP. Vous pouvez ainsi filmer jusqu'en 4K à raison de 60 ips, et stocker ces vidéos sans souci grâce aux 128 Go inclus.