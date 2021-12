Deal du jour : le OnePlus Nord CE et les écouteurs OnePlus Buds Z à prix choc

Avec le OnePlus Nord CE 5G, la marque fait le pari de proposer une version compacte de son best-seller, tout en ne lésinant pas sur la technique. Ainsi vous avez un smartphone dont l'écran mesure 6,43" avec un affichage AMOLED dont la fréquence peut monter jusqu'à 90 Hz.

Dans ses entrailles on retrouve un processeur

Snapdragon 750G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, non extensible. La batterie est assez puissante puisqu'elle offre une autonomie d'une journée et demi, même avec l'écran réglé à 90 Hz. Et en plus vous pouvez compter sur la charge rapide 30 W pour le faire passer de 0% à 100% en une heure à peine.

Enfin, un dernier mot sur l'aspect photo qui est très agréable. Avec trois capteurs arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx pour filmer jusqu'en 4K à 30 images/seconde. Et à l'avant pour les selfies vous pouvez compter sur un capteur de 16 Mpx.