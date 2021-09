Samsung Galaxy Z Flip 3 : le smartphone pliant profite d'une double promotion inédite chez Fnac

Il y a une très belle affaire à réaliser pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy Z-Flip 3 5G 128 Go chez la Fnac. Celui-ci est proposé en ce moment à 1059€ chez le revendeur, mais il est possible de l'obtenir à un bien meilleur prix . Procédons par étapes pour comprendre comment faire chuter le prix du smartphone de 200€ et également bénéficier d'une ODR de Samsung.

Premièrement, au moment de l'achat, le code promo SAMSUNG100 vous permet de bénéficier d'emblée de 100€ de réduction sur ce produit. Le voilà à 959€. Deuxièmement, optez pour le retrait en magasin (dans la mesure du possible selon votre situation, bien entendu) et rapportez par exemple votre smartphone actuel. Cela vous permet de profiter de 100€ de remise supplémentaire sur le Z-Flip 3 et de faire reprendre votre appareil actuel à l'argus Fnac en prime. Les smartphones éligibles et leur valeur de rachat sont disponibles ici . Sans compter la valeur de rachat de votre téléphone actuel, le Z-Flip 3 ne vous coûte plus que 859€.

Enfin, ne vous contentez pas du seul Samsung Galaxy Z-Flip 3 et optez pour au moins un accessoire supplémentaire dans une liste pré-établie (en lien dans l'ODR) par Samsung pour bénéficier d'une offre de remboursement (ODR) pouvant grimper jusqu'à 150€ . Très concrètement, en ajoutant par exemple les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 proposés à 149,99€ chez la Fnac, vous pouvez vous faire rembourser cet achat par Samsung jusqu'au 31 octobre 2021.

Au total, pour un exemple de panier comprenant un Samsung Galaxy Z-Flip 3 5G 128 Go et des Galaxy Buds2 d'une valeur initiale totale de 1208,99€, vous ne débourserez réellement, une fois les offres et l'ODR appliquées, que 858,99€ (+ la valeur de reprise de votre téléphone si éligible).