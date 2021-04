Apple MacBook Air : 100€ de réduction sur toute la gamme chez Fnac 🔥

Le nouveau MacBook Air de 13,3 pouces, c'est un PC portable conçu pour des utilisateurs particulièrement exigeants qui veulent de la performance dans un petit format, celui-ci étant pensé pour être le plus pratique et le plus confortable possible.

La promotion concerne toute la gamme disponible chez Fnac, soit le nouveau MacBook Air 13 de 256 Go SSD, vendu à 1029,99 euros au lieu de 1129,99 euros ainsi que son grand frère, le modèle à 512 Go SSD qui affiche donc un prix de 1299,99 euros à la place des 1399,99 euros habituels. Vous pourrez même choisir votre coloris préféré - ce qui n'est pas forcément le cas sur les produits en promotion - puisque les deux appareils sont disponibles en trois couleurs : gris sidéral, or et argent.

Que vous choisissiez le MacBook Air 13 de 256 Go ou de 512 Go, la livraison vous sera offerte, l'expédition s'effectuera dès le lendemain et votre nouveau PC bénéficiera d'une garantie de deux ans.