Une TV LED 4K de 50 pouces à moins de 370€ chez Fnac Darty

La TV TCL 50P616 est équipée d'un écran à rétroéclairage LED de 50 pouces (diagonale de 127 cm) et embarque les technologies 4K UHD et HDR.



Le téléviseur connecté dispose de la technologie Smart TV, du système Android TV et de l'assistant vocal Google.



Pour la connectique, on retrouvera notamment 2 ports USB (2 x 2.0), 3 entrées HDMI 2.0, une prise Ethernet, une sortie audio coaxial et une prise casque. Tous ces connecteurs permettront de releier votre contenu USB, un lecteur Blu-Ray, une console de salon ou encore un ensemble Home Cinéma.