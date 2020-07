La Smart TV Sharp 4K 50" à un excellent prix pour les soldes d'été chez la Fnac !

Le Sharp 50BL5EA est un téléviseur équipé d'un écran à rétro-éclairage LED Direct de 50 pouces (diagonale de 126 cm, résolution 3840 x 2160px). L'écran embarque les technologies UHD, 4K et HDR 10.



Pour la connectique, on retrouvera essentiellement 4 prises HDMI, 1 sortie audio numérique optique, 3 ports USB (2.0 et 3.0), 1 mini composante/YUV, 1 mini entrée AV composite, 1 sortie casque, 1 port LAN, 1 mini péritel, 1 entrée satellite et 1 port CI+.

Du côté des caractéristiques sonores, le téléviseur intègre deux haut-parleurs (avec la technologie Harman Kardon) dotés d'une puissance de 20 Watts au total. Le son est géré par les décodeurs Dolby Digital Plus et DTS 2.0.