Soldes : une Smart TV Sharp 4K UHD 50" à prix cassé chez Fnac

La Fnac se charge de cette promotion accessible jusqu'au 11 août prochain, soit la date de fin des soldes estivales 2020. La livraison à domicile est gratuite tout comme le retrait en magasin sous un jour (voir les adresses éligibles). Le paiement en plusieurs fois est possible et vous serez débité au moment de l'expédition. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans et cet achat est même satisfait ou remboursé.

Cette TV conçue par Sharp profite d'un écran 50 pouces (soit 127 centimètres) avec une définition en 4K UHD. La fréquence de balayage atteint 50 Hz et deux haut-parleurs d'une puissance de 10 W chacun sont de la partie. Ainsi, ce modèle vous immergera totalement dans vos programmes préférés grâce à une image magnifique et un son très qualitatif.