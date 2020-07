Soldes 2020 : -33% sur le casque JBL E65BTNC

Le JBL E65BTNC est un casque de type circum aural disposant de la réduction active du bruit. Grâce à cette fonctionnalité, le casque offre une parfaite isolation acoustique, réduisant ainsi les bruits avoisinants lors de l'utilisation des transports en commun.

Avec la technologie Bluetooth intégrée, vous pourrez vous connecter à votre smartphone ou votre tablette pour contrôler votre musique et gérer vos appels.

Du côté de la batterie, le casque JBL embarque une autonomie de 15 heures avec connexion Bluetooth activée et mode ANC activé, et une autonomie de 24 heures avec connexion Bluetooth activée et mode ANC désactivé. L'appareil se recharge en 2 heures et un temps de charge rapide en deux heures peut vous offrir jusqu’à 24 heures d’écoute.