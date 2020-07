La Fnac casse les prix sur le Oppo A72 qui passe à 239€ 1 semaine avant les soldes

C'est donc à seulement quelques jours des soldes estivales que la Fnac met cette promotion à notre disposition. Le Oppo A72 se décline en deux coloris : Noir Twilight et Violet Aurore. Le prix est similaire pour ces deux versions. Sachez aussi que la livraison à domicile comme le retrait en magasin sont offerts par l'enseigne française. Vous pouvez également décider de payer en trois ou quatre fois le montant demandé. Le débit se fera à l'expédition. Enfin, quatre mois au service de streaming Deezer sont offerts et la garantie est valable pendant deux ans.

L'Oppo A72 est pourvu d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est colorée et parfaitement calibrée pour tout votre contenu multimédia. Ensuite, un processeur Qualcomm Snapdragon 665 est de la partie avec une puce graphique Adreno 610, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Cette configuration vous permettra de naviguer sans latence sur internet et de regarder des vidéos. Vous pourrez également jouer mais les capacités du mobile seront limitées sur les jeux vidéo gourmands en ressources.