French Days : belle promotion sur le smartphone OPPO A9 128Go à 169,99€ via ODR

Habituellement commercialisé au prix de 229 euros, le Oppo A9 bénéficie d'une remise de prix directe de 30 euros chez les enseignes Fnac et Darty, où il est donc disponible à 199 euros.

Ce mobile sort du lot pour son autonomie. Son écran LCD de 6,5 pouces et de qualité 720p consomme peu d'énergie. Et comme le smartphone est équipé d'une massive batterie de 5000 mAh, celui-ci est extrêmement endurant. La batterie supporte une vitesse de recharge jusqu'à 10W.

L'appareil est équipé d'un SoC Snapdragon 665 gravé en 11 nm couplé à 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. La partie photo est confiée à un quadruple capteur ainsi composé : principal 48 MP, f/1.8 + ultra grand-angle 8 MP, f/2.3 + 2 MP, f/2.4 + capteur de profondeur 2 MP, f/2.4. À l'avant, une caméra 16 MP, f/2.0 prend en charge les selfies.