Darty propose une TV 4K de 55" à un prix irrésistible !

La TV Xiaomi Mi TV P1 4K propose donc une belle et grande image, le tout avec une interface connectée Google. En allant sur le Play Store vous allez donc pouvoir télécharger toutes vos applications de streaming préférée, de Netflix à Twitch en passant par Prime Video et YouTube.

Grâce au micro intégré à la télécommande vous allez pouvoir commander votre programme à la voix. Plus besoin de naviguer manuellement dans les menus, il suffit de dire ce que vous voulez faire. Et si vous avez un assistant connecté Google, vous pouvez vous en servir également sur la TV.

Elle possède une connectique excellente pour brancher lecteurs externes et consoles, avec trois ports USB 3.0, trois ports HDMI 2.0b, une sortie audio numérique optique, une prise jack et un port Ethernet. Il y a aussi les prises d'antenne/câble ainsi que bien sûr les connexion WiFi et Bluetooth.