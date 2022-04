Vous ne trouverez pas le Realme 9 Pro moins cher ailleurs !

Sorti récemment, le Realme 9 Pro s'affiche désormais aux alentours de 300 euros chez plusieurs sites de e-commerce. Darty sort donc son épingle du jeu en le proposant dès aujourd'hui à seulement 279 euros. Etant donné que la livraison se fait rapidement (à partir du 8 avril pour une commande le 6) et gratuitement si vous choisissez le retrait en magasin, on ne voit pas vraiment de raison d'aller le payer plus cher ailleurs. D'autant que si vous êtes particulièrement pressé, vous pouvez toujours choisir la livraison accélérée à domicile pour un montant de 4,99 euros supplémentaires.

Petit bonus qui fait toujours plaisir : avec l'achat du Realme 9 Pro l'enseigne vous offre quatre mois d'accès gratuits à la plateforme musicale Deezer. Par ailleurs, vous pouvez si besoin choisir d'opter pour un règlement en quatre fois pour votre smartphone, cela vous coûtera 6,14 euros de frais de dossier et vous ne paierez alors que 69,75 euros ce mois-ci, lors de la validation de votre commande.