Retour de la Smart TV 4k Philips The One 50" à moins de 600€ sur Darty

Si vous rêvez de vous offrir une TV 4K Ultra HD, ce bon plan est fait pour vous. Darty propose la Philips The One pour seulement 599,79 € et vous offre une carte cadeau de 45€ avec le code DARTY15.

La Smart TV The One de Philips propose une dalle de 50“ (126 cm de diagonale) avec une définition 4K UHD. Elle est dotée du processeur P5 Perfect Picture Engine, du HDR Dolby Vision, du HDR 10+ et du Dolby Vision et d’un rétroéclairage LED. On retrouve l’éclairage Ambilight sur les 3 côtés et un pied central pivotant pour la placer idéalement dans votre salon.

Elle est équipée de 4 entrées HDMI, de 2 ports USB et du RJ45 ainsi que de la connectivité Wifi et Bluetooth.