L'excellent PC portable Huawei MateBook D14 (2020) à moins de 600€

C'est Darty qui est aux commandes de cette très belle promotion. La livraison à domicile standard et le retrait en magasin sont offerts. Pour recevoir votre colis en express, comptez 4,99€ supplémentaires. Vous pouvez aussi activer l'essai de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an) pour recevoir toutes vos commandes plus rapidement. Le paiement en plusieurs fois est aussi de la partie et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si ce produit ne convient pas à vos attentes. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Huawei MateBook D14 édition 2020 propose un somptueux écran 14 pouces avec une définition Full HD (et inclinable à 180°). Sa calibration est pratiquement parfaite. Nous retrouvons aussi un processeur AMD Ryzen 5 3500U à 2,1 GHz épaulé par une carte graphique Radeon Vega 8, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est bien évidemment Windows 10.

Avec cette configuration, vous pourrez réaliser plusieurs tâches simultanément sans être victime du moindre ralentissement. Même s'il n'est pas parmi les plus puissants du marché, cet ordinateur portable peut aussi faire tourner un grand nombre de jeux vidéo récents.