Bon plan Darty : la TV 4K Philips The One 58'' à moins de 800€

Nous sommes allés chez Darty pour découvrir cette bonne affaire qui vous permettra d'économiser -33% sur le prix de base. La livraison à domicile est gratuite et la mise en service peut même être offerte. Vous pouvez aussi choisir de récupérer votre colis en magasin sans frais supplémentaires. Le paiement en trois ou quatre fois peut également être sélectionné par vos soins. Enfin, vous aurez 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Cette TV Philips The One dispose d'un écran 58'' (soit 146 centimètres) et d'une définition en 4K. Grâce au processeur P5 Perfect Picture Engine, l'image obtenue sur vos programmes sera toujours plus réaliste. Les couleurs et les contrastes seront extrêmement détaillés. Bien entendu, la technologie HDR 10+ est prise en charge pour apporter des éclairages incroyables sur le contenu compatible (films, jeux vidéo….).

Soulignons aussi la présence de l'Ambilight trois côtés. Cette fonction conçue par Philips se matérialise via des LED intelligentes placées à l'arrière du téléviseur. Leurs couleurs changeront selon l'image diffusée à l'écran (peut aussi réagir en fonction du son). Ainsi, l'immersion sera renforcée grâce à ces lumières projetées sur les murs de votre salon.