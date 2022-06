Une TV QLED 4K de 65" à ce prix là, c'est du rarement vu

Difficile de résister à cette offre si vous cherchez à vous procurer une TV faisant ET 4K ET QLED. C'est un vendeur tiers de chez Cdiscount, mais expédié par l'e-marchand lui-même qui propose cette promotion. Seulement 729,99€ pour un modèle de cette envergure, ça se laisse réfléchir.

Vu la taille du colis il faudra compter sur 9,99€ de frais de port supplémentaires. Mais dans quelques jours vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles avec une qualité d'image et de son d'une rare intensité et sur une taille conséquente d'écran.