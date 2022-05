Dernières heures pour profiter de cette offre spéciale Samsung Days !

Le Samsung Galaxy S20 FE en promotion ici est la version bleue, 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. D'ailleurs cette dernière est extensible via le porte microSD qui permet d'insérer une carte capable d'accueillir tous vos fichiers multimédias. Les apps, elles, resteront sur la mémoire du smartphone.

L'écran est un Super AMOLED de 6,5" en Full HD+ avec un affichage en 20:9. Vous pouvez paramétrer la fréquence de rafraîchissement à 120Hz pour une fluidité sans pareil, notamment dans les jeux vidéo.

La version 5G du smartphone est équipée d'un processeur Snapdragon 865 gravé en 7 nm et accompagné d'un GPU Adreno 650. On note que sa batterie de 4500mAh lui octroie une autonomie d'une journée et demi, même en tirant un peu dessus. Et elle est compatible charge rapide 25W et charge sans-fil 15W.

L'appareil photo est doté, à l'arrière, d'un grand-angle de 12 Mpx, d'un ultra grand-angle de 12 Mpx et d'un Telephoto de 8 Mpx. À l'avant, vous pouvez compter sur un capteur de 32 Mpx. Les premiers vous permettent de faire des vidéos dans une résolution maximum de 4K à 60 images/seconde.

Enfin, sachez qu'il est certifié IP68 et qu'il résiste donc aux poussières ainsi qu'à l'eau, allant jusqu'à une immersion de 30 minutes à 1 mètre de profondeur.