Une TV QLED 4K à un prix imbattable sur Cdiscount !

Vous l'aurez deviné, la TV affiche de la 4K et vous pourrez ainsi profiter de votre contenu multimédia avec l'une des résolutions les plus élevées du marché. D'ailleurs, et nous le verrons après, il y a bon nombre de connectique physique pour brancher vos consoles et autres lecteurs externes.

Vous aurez accès au Play Store de Google pour retrouver toutes vos apps et jeux préférés. Ainsi à vous les services de streaming Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, MyCanal, Twitch et autres joyeusetés. Et vous pourrez également lire vos propres fichiers en téléchargeant un lecteur type VLC et en branchant une clé ou un disque USB.

Ce n'est pas la seule chose que vous pourrez brancher puisque la télé propose quatre port HDMI dont un compatible ARC. Il y a également une sortie optique numérique pour relier une barre de son. Et donc, nous en parlions, trois ports USB 2.0 type A.

Enfin, Google oblige, il y a la possibilité de caster le contenu de votre smartphone directement sur la TV via Chromecast. Une façon encore plus rapide d'accéder à vos applications favorites.