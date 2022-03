Une TV LED 4K Philips 50" à ce prix, c'est une offre immanquable

La Philips 50PUS7556 est une TV 4K idéale pour les espaces restreints avec sa taille plus que raisonnable de 50". Si vous voulez profiter d'une des meilleures résolution d'image du marché avec un téléviseur connecté, c'est une très bonne affaire. Elle est équipée de deux petits haut-parleurs de 10 Watts RMS chacun. Et également d'une sortie optique numérique si vous désirez brancher un périphérique audio externe, comme une barre de son.

D'ailleurs il y a pas mal de connectique sur ce modèle. Vous avez accès à trois ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0 et deux prises d'antenne. Ainsi, en plus de tous les services de streaming accessibles via la TV, vous allez pouvoir brancher des consoles, des box TV ou encore directement une clé USB ou un disque dur externe pour regarder vos vidéos et écouter vos chansons copiées depuis un ordinateur.