Samsung Galaxy Z Flip3 : le smartphone pliant le moins cher du moment !

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est un smartphone qui a la particularité d'être pliable. Le téléphone dispose d'un écran interne de 6,7 pouces avec une définition de de 2640 x 1080 pixels et d'un écran externe de 1,9 pouce avec une définition de de 260 x 512 pixels, avec des taux de rafraichissement respectifs de 120 Hz et 60 Hz.

Le Galaxy Z Flip3 de Samsung est aussi équipé d'un processeur Snapdragon 888, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 3300 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android. Réputé pour faire de belles photos grâce à ses trois capteurs de 12, 12 et 10 MP, l'appareil se distingue aussi par sa compatibilité avec le réseau 5G et la norme WiFi-6.

Enfin, le téléphone embarque un port USB Type-C, la reconnaissance faciale, un lecteur d'empreinte et une résistance à l'eau grâce à la norme IPX8.