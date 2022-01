Le Samsung Galaxy A12 est encore moins cher ce jeudi !

Le Samsung Galaxy A12 a tout ce qu'il faut pour satisfaire les besoins de férus de technologie qui ne veulent pas se ruiner pour un nouveau smartphone. Déjà il est équipé d'un bel et grand écran LCD de 6,5" avec une fréquence d'affichage de 60 Hz.

Le modèle vendu ici tourne avec 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM. La première peut être étendue via le port microSD où vous pouvez y glisser une carte afin d'y mettre toutes vos photos et vidéos. Et ainsi laisser la mémoire principale pour les apps.

Le processeur est un Helio P35 avec une fréquence de 2,35 GHz. La batterie, elle, est une Li-Po de 5000 mAh qui offre une énorme autonomie pouvant aller jusqu'à deux jours et demi ! Et ce sans faire particulièrement d'efforts sur l'économie de celle-ci.

Enfin, les quatre capteurs photo arrière de 48 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx permettent de prendre de beaux clichés et vidéos en 1080p. Tandis que le capteur avant de 8 Mpx, un peu en retrait, réussit à faire des selfies de bonne facture.