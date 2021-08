iPhone, iPad, MacBook Air, AirPods Pro : Cdiscount lance une vente flash Apple (code promo exclusif)

Cdiscount profite du dernier week-end du mois d'août 2021 pour lancer une vente flash intitulée "72h Apple" qui permet d'obtenir un ou des produits de la firme de Cupertino à prix réduits. Ainsi, jusqu'à ce dimanche 29 août à 16 heures (dans la limite des stocks disponibles), le site e-commerce français propose, entre autres, l'iPhone 12, l'iPad 2020, le MacBook Air 2020 et les AirPods Pro en promotion. Dans cette sélection, les prix mentionnés dans l'article sont obtenus grâce au code APPLE. Ce coupon de réduction donne la possibilité d'avoir 10% de remise et doit être saisi durant l'étape du panier.

Pour information, les produits Apple issus de cette sélection sont vendus et expédiés par Cdiscount et sont éligibles à la livraison gratuite à domicile et en point relais. Et pour rappel, les membres du programme Cdiscount à volonté bénéficient de la livraison rapide et gratuite. Ce service peut être testé gratuitement pendant quelques jours.