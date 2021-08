Xiaomi Redmi 9C : un très bon smartphone d'entrée de gamme à moins de 100€

Sorti au début du mois de septembre 2020, le Redmi 9C associé à ce bon plan est un smartphone compatible avec le réseau 4G qui dispose d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz.

Le téléphone embarque aussi une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go, un processeur MediaTek Helio G25 et une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

Au niveau de la photo, on retrouve un triple capteur principal de 13 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 5 MP pour les selfies.

Concernant la connectivité, la norme Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, un port USB 2.0 et une prise pour casque micro sont notamment de la partie.