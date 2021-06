Samsung Galaxy A20e : un smartphone pas cher qui va à l'essentiel

Nous sommes une fois encore chez Cdiscount pour découvrir ce bon plan. Le site bordelais conserve ses modalités habituelles avec la livraison gratuite à domicile ou en point retrait et la possibilité de payer en quatre fois. Via ce procédé, vous devrez débourser 33,02€ par échéance. Par ailleurs, les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) recevront leur colis plus rapidement et obtiendront 5% de la note finale sur une cagnotte. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans sur ce produit.

Le Samsung Galaxy A20e est un smartphone au format réduit avec son écran 5,8 pouces et une définition atteignant 1570 x 720 pixels. Il logera donc facilement dans la poche d'un pantalon. Les performances s'avèrent plutôt correctes puisque ce modèle embarque un processeur Eynos 7884 épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Le tout avec le système d'exploitation Android.

Alors il ne s'agit bien évidemment pas du téléphone le plus puissant du marché mais il reste à la hauteur des tâches classiques comme naviguer sur internet ou lancer plusieurs applications en même temps. Cependant, il rencontrera quelques difficultés sur les jeux vidéo gourmands en ressources.