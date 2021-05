Cette TV TLC QLED 4K de 50 pouces est en promotion juste avant les French Days

Nous sommes bien chez Cdiscount pour profiter de cette remise exceptionnelle. Le site bordelais applique des modalités très avantageuses comme la livraison gratuite à domicile ou en point retrait. Le paiement en quatre fois (115,20€ lors de l'achat puis 115,18€ par échéance) est possible. Par ailleurs, les clients Cdiscount à volonté (6 jours offerts puis 29€/an) recevront 10% du montant de la commande dans leur cagnotte. Celle-ci sera ensuite utilisable après 14 jours ouvrés. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce téléviseur de la marque TCL dispose d'un bel écran QLED 4K (2160p) avec une diagonale de 50 pouces (soit 127 centimètres). Grâce au mode HDR Premium et à de nombreuses technologies d'amélioration d'image embarquées (réduction du bruit, meilleur contraste…), vos programmes s'afficheront avec une qualité incroyable sur cette grande dalle. Les couleurs seront des plus vives et le rendu général extrêmement réaliste.

De plus, si vous jouez fréquemment sur une console de jeux, sachez que ce modèle est équipé d'un mode jeu permettant d'éviter les mouvements saccadés. La latence est aussi fortement réduite et la fluidité optimale !