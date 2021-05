REALME Narzo 30A : un rapport qualité - prix qui vient concurrencer Xiaomi

Si vous êtes un utilisateur particulièrement exigeant et que vous souhaitez pouvoir charger rapidement cette batterie, REALME a, encore une fois, tout prévu pour votre plus grand plaisir. Le Narzo dispose de la recharge rapide jusqu’à 18W via sa prise USB Type C.

Et pour plus de simplicité à l’usage et une grande connectivité, vous allez pouvoir utiliser l’emplacement pour 3 cartes pour ajouter une carte mémoire au format microSD ainsi que deux cartes nano SIM simultanément. Pas besoin de choisir, vous glissez le tout dedans, et le Narzo 30A gère. Vous allez pouvoir étendre sa capacité de stockage de 256 Go supplémentaires au maximum en plus des 64 Go déjà inclus en interne.

Niveau connectivité, il est compatible avec le WiFi 2.4 et 5 GHz aux standards 802.11 a/b/g/n/ac ainsi qu’avec le Bluetooth 5.0. Finalement il ne lui manque que la 5G, il faut bien laisser quelque chose aux versions supérieures ! Pour le reste, le REALME Narzo 30A est plus que complet.