Bon plan TV : 4 promos immanquables pour s'équiper avant l'Euro 2021

Du côté du son vous aurez du Dolby Digital Plus et les connectiques incluent une sortie audio optique en plus des 3 ports HDMI, 2 USB et de l’entrée composite. Ajoutez un bon système son à ce téléviseur et vous serez presque comme au cinéma, avec une qualité et une immersion vraiment impressionnante.

Vous l’aurez compris smart TV Samsung égal Tizen OS, avec sa navigation fluide à base de tuiles, ses mises à jour régulières et son assistant sur mesure Bixby (Google assistant et Alexa sont également compatibles).