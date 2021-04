Samsung Galaxy A20e : 60€ de remise sur le smartphone d'entrée de gamme Samsung

Notez bien que cette remise de 60€ appliquée par Cdiscount n'est valable que les 10 et 11 avril 2021. Il va donc falloir faire vite ! Rappelons succinctement les modalités en vigueur avec la livraison à domicile gratuite pour tous les acheteurs. Les avantages Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) s'appliquent sur cet article. Le paiement en quatre fois est également de la partie pour faciliter votre achat. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Passons aux spécificités techniques du smartphone en promotion : le Samsung Galaxy A20e. Il dispose d'un écran 5,8 pouces avec une définition de 1570 x 720 pixels. Comme vous pouvez le constater, son format est extrêmement réduit, ce qui le rend facilement manipulable à une main. Il passera aussi discrètement dans une poche. Ce modèle comprend un processeur Exynos 7884, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go.

Ainsi, les performances sont assez limitées sur ce téléphone qui se contente d'assurer les tâches les plus basiques comme la navigation sur internet ou la lecture de vidéos. Il n'est pas taillé pour faire tourner les jeux gourmands en ressources.