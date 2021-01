Une TV LED 4K Samsung 49 pouces à prix cassé pour les Soldes

Le Samsung UE49RU7372 est un téléviseur doté d'un écran incurvé de 49 pouces (diagonale de 123 cm) disposant de la technologie UHD 4K.



Grâce au Wifi, la TV peut faire tourner la fonctionnalité Smart TV qui permet d'accéder à des contenus issus d'internet : SVOD, jeux en streaming ou replay TV.



À propos de la connectique, on retrouvera 3 prises HDMI, 2 ports USB, une entrée vidéo composite, un port LAN pour le réseau et une sortie audio numérique (optique) sont de la partie. Ces connecteurs ont pour but de relier des appareils comme la console de jeu, le home cinéma, le lecteur Blu-Ray et des clés USB.