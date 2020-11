Smart TV LED Toshiba 50" 4k à moins de 300€ avant le Black Friday

S’offrir une grande TV ne veut pas forcément ruiner son Livret A. Cdiscount propose la Toshiba en 50“ pour seulement 299,99 €. Contre cette petite somme, vous allez pouvoir installer une TV avec un écran de grande taille, 126 cm de diagonale.

Cette dalle dispose d’un rétroéclairage LED avec une résolution Ultra Haute Définition 4K de 3840 x 2160 pixels. Elle est dotée des technologies HDR Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma ainsi que UHD Upscaling et résolution TRU. Son tuner TV numérique accepte la majorité des standards (DVB-C, DVB-S, DVB-S2-DVB-T et DVB-T2).