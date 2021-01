Une smart TV LED 4K UHD 55 pouces à moins de 270€, c'est possible !

Oui, nous retournons une fois de plus chez Cdiscount pour découvrir les détails au sujet de cette promotion. Les modalités n'attendent pas puisque la livraison en point retrait est facturée à hauteur de 9,99€ et comptez au moins 19,99€ pour recevoir cet article à domicile. Le paiement en quatre fois est possible et vous coûtera 69,11€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans. Une seconde garantie panne + casse de quatre ans vous est proposée à 39,99€.

Passons aux caractéristiques principales de ce téléviseur Continental Edison. Tout d'abord, il arbore un grand écran 55 pouces (soit environ 139 cm) avec une définition en 4K UHD. Cette résolution vous permettra d'admirer de nombreux détails sur les images de vos programmes favoris. Le taux de rafraîchissement atteint 60 Hz pour garantir une fluidité exemplaire sur tous vos contenus.

La partie sonore est assurée par deux haut-parleurs intégrés de 8 Watts chacun avec sortie numérique Dolby.