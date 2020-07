Soldes : Samsung TV LED 4K UHD 49" à prix imbattable pour la 2ème démarque

Le Samsung UE49RU7372 est un téléviseur équipé d'un écran incurvé de 49 pouces (diagonale de 123 cm) disposant de la technologie UHD 4K. La 4K offre une résolution d'environ 8 millions de pixels (3840 x 2160 pixels).



Avec l'aide du Wifi, le téléviseur embarque aussi la fonctionnalité Smart TV qui permet d'accéder à des contenus issus d'internet : vidéo à la demande, jeux en streaming ou encore replay TV.



Du côté de connectique, on retrouvera 3 prises HDMI, 2 ports USB, 1 entrée vidéo composite, 1 port LAN pour le réseau et 1 sortie audio numérique (optique). La plupart des connecteurs cités ont pour but de relier différents appareils comme la console de jeu, le home cinéma, le lecteur Blu-Ray et des clés USB.