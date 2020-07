Soldes Cdiscount : la TV HDR 4K Philips 55" à moins de 400€ !

Le Philips 55PUS6554 est un téléviseur qui est notamment équipé d'un écran UHD de 55 pouces (diagonale de 139 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) à rétroéclairage LED et doté des technologies 4K et HDR.



Pour la connectique, on retrouve notamment 3 ports HDMI et 2 ports USB. Ces connecteurs ont pour but de lire facilement des contenus USB (clé, disque dur) et de relier un lecteur Blu-Ray, une console de jeu vidéo ou encore un Home Cinéma.