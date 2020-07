Bon plan Apple : un iPad 9,7" (6ème génération) avec 1 an offert à Apple TV+ à moins de 325€

L'iPad d'Apple est une tablette tactile multi-touch dotée d'un écran de 9,7 pouces à rétroéclairage par LED (résolution de 2048 x 1536), du système d'exploitation Apple iOS 12, de la puissante puce A10 Fusion, d'un espace de stockage de 32 Go et d'une batterie de 32.4 Wh ; le tout avec une autonomie maximale de 10 heures.



Côté photo, l'appareil est équipé d'un capteur arrière de 8 Mégapixels et d'un capteur avant de 1,2 Mégapixel.