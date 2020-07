Le smartphone Lenovo S5 à 90,99€ au lieu de 129,99€ chez Cdiscount

Une fois encore, Cdiscount se charge de nous faire plaisir avec cette très bonne affaire. Comme à son habitude, l'e-commerçant bordelais livre gratuitement à domicile pour tous les acheteurs. De plus, vous pouvez choisir de payer en quatre fois, soit un premier versement 23,30€ suivi de 23,29€ pour chaque mensualité. Les abonnés au programme Cdiscount à volonté bénéficieront de la livraison express gratuite sur toutes leurs commandes. Pensez à bien activer l'essai gratuit (puis 29€). Une garantie casse d'un an est proposée à 9,99€ ou 14,99€ pour deux ans.

Le Lenovo S5 est pourvu d'un écran 5,57 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Cette toute petite dalle est assez bien contrastée et réactive. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 625, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne sont de la partie. Un GPU Adreno 506 est également équipé.

Ces spécificités permettent de lancer toutes les applications sans aucun ralentissement. Globalement, la fluidité est exemplaire sur l'interface. Par contre, des concessions seront de mise sur les jeux vidéo.