Belle promo sur la TV QLED 4K Continental Edison 55 pouces à moins de 400€

Le QLED est une technologie extrêmement intéressante, offrant de meilleurs contrastes et une qualité supérieure aux dalles LED classiques tout en conservant une luminosité plus forte que l'OLED. Problème, les téléviseurs QLED coûtent chers et nécessitent un investissement conséquent.

Nous avons ici un produit rare puisqu'il embarque une dalle QLED, évidemment avec définition 4K UHD, pour la modique somme de 399,99 euros. Une aubaine pour un article vendu et expédié directement avec Cdiscount, pas de risque de problème avec un vendeur tiers. Surtout que l'appareil est aussi compatible HDR 10 et qu'il propose une diagonale généreuse de 55 pouces pour les amateurs de grand format.