Le casque Bose QuietComfort 35 II de nouveau à prix cassé chez Cdiscount

Pour les audiophiles et ceux qui recherchent un casque audio performant, sans fil et doté de la technologie de réduction de bruit, Bose a conçu un casque Bluetooth performant, doté d’une bonne autonomie et pendant les French Days, Cdiscount le propose à petit prix, seulement 189,99€.

Ce casque, de type Circum-aural, doté d’oreillettes en cuir et d’un arceau en plastique recouvert d’alcantara pour la partie en contact avec la tête, va vous permettre de vous couper du monde extérieur pour apprécier votre musique et vous concentrer sur ce que vous faites.

La technologie de réduction de bruit active du Bose QuietComfort est très efficace et vous procurera une expérience sonore idéale pour ne plus être perturbée par le bruit et les conversations autour de vous.