Le casque Bluetooth Bose Headphones 700 en promo pour les French Days

Bose a connu un joli succès avec ses casques audio mais a récemment été chatouillé par ses concurrents, qui ont proposé des produits de très bonne qualité à des prix parfois plus bas. Il était urgent de réagir et Bose a donc sorti le Headphones 700, probablement le plus beau casque jamais réalisé par la marque. Le produit casse les codes de design du constructeur avec des lignes très épurées mais affirmées et un confort impeccable après plusieurs heures d'utilisation.

La réduction du bruit ambiant a encore été améliorée par Bose. Le système est encore plus à l'aise avec les sons des transports en commun, le ronronnement des moteurs d'un avion ou d'un voiture et vous emmène dans une bulle de silence. Vous pouvez régler l'intensité de la réduction de bruit sur une échelle de 1 à 10 depuis l'application mobile associée. Ainsi vous entendez toujours la circulation lorsque vous vous baladez en ville ou vos collègues dans l'open-space. Isolé, mais pas trop.

Pour la restitution sonore là encore Bose fait un sans-faute avec une qualité époustouflante quelque soit le type de musique écouté. Les aigus et les médiums sont présents et précis, les basses ne sont pas exagérées mais puissantes quand il le faut. Les voix sont également bien mises en avant pour apprécier le timbre de l'artiste. Un vrai sans-faute, tout simplement.