Une TV Philips 4K UHD 50 pouces à moins de 410€, c'est possible !

Parmi les constructeurs de téléviseurs, Philips a toujours eu une place à part. La marque a développé son système Ambilight, un dispositif LED situé autour du téléviseur qui s'adapte à l'image diffusée pour créer une ambiance dans votre pièce et renforcer l'immersion dans votre contenu. Effet garanti dans votre salon !

Vous souhaitez vous aussi en profiter sans dépenser trop ? Cdiscount vous propose une réduction exceptionnelle sur le téléviseur 50 pouces Philips 4K. Avec ce sublime écran vous accédez vous aussi au contenu Ultra Haute-Définition proposé par votre console de jeux dernier cri ou les services de streaming.

L'écran est également compatible avec les normes HDR10+ et Dolby Vision, qui offre un meilleur contraste et une luminosité renforcée pour des images de très haute qualité, approchant de très près le rendu souhaité par le réalisateur de votre film ou de votre série. Pour la partie son Philips a fait le choix de haut-parleurs à haute dynamique étendue pour vous permettre d'entendre toutes les nuances sonores tout en gardant les voix puissantes et intelligibles en permanence. Le téléviseur est également compatible Dolby Atmos pour un son enveloppant digne du cinéma.