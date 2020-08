La smart TV Philips 50" 4K Ambilight à moins de 405€ chez Cdiscount

Ce téléviseur conçu par Philips propose la désormais célèbre technologie Ambilight, qui a fait la renommée de la marque. Pour rappel, ce système d'éclairage dynamique permet d'illuminer le mur autour du téléviseur en fonction du contenu que vous regardez. La lumière déborde du cadre et apporte un soupçon d'immersion supplémentaire à vos programmes préférés.

Pour le reste le téléviseur propose une dalle Ultra HD 4K d'une résolution de 3840 x 2160 pixels. Les millions de pixels à l'écran offrent une netteté époustouflante aux films et aux séries compatibles. Si vous regarder des sources en Full HD, le téléviseur utilisera des algorithmes complexes afin d'upscaller l'image au format 4K, sans perte d'informations.

Avec la 4K vient également la technologie HDR qui permet, pour les oeuvres compatibles, de profiter d'une gamme dynamique élargie avec un contraste saisissant et des couleurs plus marquées. La différence saute aux yeux pour une expérience cinématographique. Le standard Dolby Vision est intégré au téléviseur pour une qualité encore plus impressionnante.