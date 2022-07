Cette barre de son Samsung voit son prix baisser de 25% chez Boulanger !

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à une barre de son sans fil de Samsung, une marque très connue dans le domaine, modèle HW-S801B. Il s'agit d'un produit haut de gamme, rendue bien plus accessible via cette promo.

Concrètement, elle embarque 10 haut-parleurs pouvant être synchronisés à ceux de votre téléviseur pour une expérience sonore plus complète. Pour ne rien gâcher, cette barre Samsung est compatible Dolby Atmos, DTS et DTS X, permettant de restituer un effet sonore en 3D pour une immersion qui n'a rien à envier au cinéma. Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, il est possible d'acquérir des enceintes arrière, malheureusement en option. Le kit de fixation au mur est en revanche fourni.

Côté connectique, la Samsung HW-S801B se montre tout aussi complète, avec un port HDMI CEC permettant d'utiliser la télécommande de votre télé, un port HDMI Arc pour simplifier les branchements avec votre télé, un port HDMI classique et un port USB. Niveau connectivité, elle embarque bien sûr le WiFi et le Bluetooth, mais est également compatible avec AirPlay, n'importe quel assistant vocal, et intègre Chromecast.

Le tout est compris dans un design discret et élégant, qui se mariera parfaitement à la pièce dans laquelle vous souhaitez l'installer.