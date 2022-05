Précommandez le nouveau OnePlus Nord 2T au meilleur prix chez Boulanger

Le OnePlus Nord 2T regorge de qualités et voici de quoi le prouver. Tout d'abord il dispose d'un bel écran AMOLED de 6,43" affichant du 2400 x 1080 pixels à 60 ou 90Hz.

Il fonctionne avec un processeur octa-core Mediatek Dimensity 1300, 8 Go de RAM et, dans ce cas-ci, 128 Go de mémoire interne. Sa batterie de 4500 mAh lui confère une autonomie d'une journée et demi, avec un usage dit "classique".

Elle est compatible charge rapide 80W. Ainsi avec le chargeur fourni vous pouvez le faire passer de 0 à 100% en seulement 30 minutes. Enfin, pour les photos vous avez deux capteurs arrières de

50 Mpx et 8 Mpx pour des vidéos en 4K. Et un capteur 32 Mpx pour les selfies.