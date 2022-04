Super offre de lancement pour le Samsung Galaxy A53 5G avec Galaxy Buds Live offerts

Jusqu'au 30 avril 2022, pour tout achat du tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G chez Boulanger, vous pouvez repartir avec une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Live offerts. En plus le smartphone est en ce moment en promo à 399€ au lieu de 459€ et il est même possible d'avoir un bonus de reprise de 50€ en plus.