Cet excellent casque gamer n'a jamais été vu à ce prix

De plus, les commandes sont très faciles d'accès et le casque en lui-même dispose d'une robustesse à toute épreuve. Mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement flexible et réglable selon vos envies. Autre point important, l'autonomie de la batterie atteint des records puisqu'elle tiendra environ 30 heures avec une seule charge. La recharge s'effectuera via le port USB-C. Bref, avec sa qualité audio impériale, son micro efficace, son design aussi léger que robuste et son endurance impressionnante, le SteelSeries 7P+ est idéal pour les joueurs !