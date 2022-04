L'excellent casque gamer SteelSeries Arctis 7P+ devient plus qu'abordable

L'avantage de ce casque est qu'il peut simuler un son 7.1 lorsqu'il est utilisé sur le PC. Ainsi, dans vos jeux et films, vous allez vivre une expérience intense et être complètement plongé dedans. Rassurez-vous, lorsque vous passez sur console la qualité reste excellente et vous allez prendre du plaisir à dégainer votre casque à la moindre occasion.

Il s'agit d'un modèle sans fil fonctionnant sur batterie. Il se recharge en USB-C également mais offre tout de même avant ça une belle autonomie de 30h. Et qui dit casque gamer dit forcément micro et celui-ci est bel et bien présent. Il est rétractable et peut donc rentrer dans l'écouteur lorsque vous ne vous en servez pas. Et il suffit de tirer sur la tige pour le sortir et immédiatement l'activer grâce aux boutons se situant également sur ces mêmes écouteurs.

N'oubliez pas de télécharger le logiciel Sonar pour PC afin de profiter pleinement de toutes les options disponibles et de jouer avec l'égaliseur pour une expérience personnalisée.