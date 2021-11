Une TV 4K QLED à moins de 1000€ c'est possible, et c'est chez Boulanger

La TCL 75C725 est un écran géant de 190 cm de diagonale avec une technologie QLED et un affichage 4K. C'est le choix idéal pour les films, séries et même les jeux vidéo puisqu'elle dispose de la technologie Game Master qui optimise l'image pour le jeu.

Elle affiche 50 images/seconde et bénéficie de la technologie HDR pour des contrastes vraiment saisissants. Pour ce qui est du son vous pouvez compter sur 2 x 15 Watts de puissance. Il s'agit d'une Android TV, elle est donc connectée à Internet en WiFi et a accès au store Google pour télécharger toutes vos apps préférées.

Vous retrouverez bien entendu les apps de streaming les plus populaires, comme Netflix, Disney+, Prime Video, Salto, MyCanal, Molotov, Twitch, YouTube, etc. Vous pouvez aussi télécharger d'autres apps comme par exemple VLC, qui peut lire des vidéos via des clés USB ou des disques durs externes branchés directement sur la télé.

Elle dispose aussi d'une connexion Bluetooth, ce qui fait que vous pouvez y relier des casques ou des écouteurs assez facilement. Enfin, elle dispose de 3 ports HDMI 2.1 et 2 ports USB pour pouvoir brancher toutes vos consoles et lecteurs externes divers.